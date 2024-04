Apostador do Rio de Janeiro acerta sozinho a Mega-Sena e leva prêmio de R$ 102 milhões

Um apostador do Rio de Janeiro acertou sozinho as dezenas do concurso 2.715 da Mega-Sena, sorteadas no sábado (20) à noite no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 07, 19, 25, 46, 50 e 53. Ele vai receber o prêmio de R$ 102.128.925,42. A aposta foi feita presencialmente em uma casa lotérica da capital fluminense.

As 145 apostas ganhadoras da Quina terão o prêmio individual de R$ 40.570,78. Os 8.367 apostadores que fizeram a quadra receberão, cada um, R$ 1.004,41. O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira (23), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal.