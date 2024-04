Depois de fim de semana agradável, Estado deve ter chuva nos próximos dias

Depois de um fim de semana agradável, com céu claro, predominância de sol e temperaturas amenas, o Rio Grande do Sul deve ter uma semana de bastante chuva no Estado. De acordo com o Metsul Meteorologia, nuvens mais carregadas ingressaram na região Oeste e Sul no domingo, o que indica a mudança que está por vir já no início da semana no território, a partir desta segunda-feira (22).

A previsão é que nos próximos dias as Metades Oeste e Norte enfrentem sucessivos episódios de chuva. Apesar disso, as chuvas não serão constantes. É bem provável, de acordo com o instituto, que haja "respiros", com momentos de tempo seco e sol. Em algumas cidades, por outro lado, em particular da região Sul e do Leste do estado, deve chover pouco ou sequer chover na maior parte da semana.

Nesta segunda, a chuva avança pelo Estado no decorrer do dia no Sul e Oeste, devendo alcançar grande parte do território gaúcho até o fim do dia. A precipitação, no entanto, tende a atingir mais pontos do Oeste, do Centro e do Norte, enquanto no Leste gaúcho deve ser mais irregular e fraca, podendo, inclusive, não chover.

Ainda nesta segunda, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu alerta neste domingo, o Rio Grande do Sul pode ter chuvas de moderada a forte (30mm/dia até 50mm/dia), com trovoadas, possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h em áreas isoladas do Oeste, Campanha e Sul.

Já em Porto Alegre, embora alguns modelos apontem para chuva fraca, pode não chover nesta segunda. Na terça, a Metade Norte gaúcha terá muitas nuvens com garoa em vários locais ao longo do dia. Já na Metade Sul, o tempo firme deve predominar com o ingresso de ar mais seco. Na quarta-feira, segundo a Metsul, o sol aparece com nuvens no Estado, aumentando a possibilidade de chuva em várias regiões da tarde para a noite.

Na quinta, o Rio Grande do Sul terá sol, nuvens e chuva, mas as projeções dos modelos neste momento, conforme a Metsul, discrepam muito sobre a localização das precipitações no Estado. Na sexta, há possibilidade de chuva forte em pontos do Oeste e do Sul do Estado, com ar muito quente invadindo a Metade Norte.