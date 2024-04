DMLU fará limpeza na Lomba do Pinheiro neste domingo (21)

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realiza uma operação de limpeza neste domingo (21), no Beco do David, bairro Lomba do Pinheiro, na Zona Leste da Capital. O local é alvo de descarte irregular de resíduos.



Com o auxílio de quatro caminhões e uma retroescavadeira, uma equipe composta por quatro garis e um fiscal do DMLU fará a limpeza dos focos de lixo. Semanalmente, são retiradas cerca de cinco toneladas de resíduos da área, onde o DMLU tem intensificado a fiscalização, segundo o diretor-geral da autarquia, Carlos Hundertmarker.