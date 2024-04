Frente fria e ciclone provocam temporais no RS nesta semana

A formação de uma frente fria associada a um ciclone extratropical distante do Estado será responsável por chuva e temporais no Rio Grande do Sul neste início de semana. Segundo a MetSul Meteorologia, a chuva irá atuar com mais força nesta segunda-feira (15) na Metade Oeste com risco de eventos de forte intensidade. Nas demais regiões, o tempo não firma, com tendência de muita umidade, nuvens e chuva esparsa. Na terça (16), a frente fria cruza o Estado de Oeste para Leste e distribui a chuva e temporais por todas as regiões. Os acumulados de chuva entre segunda e amanhãterça poderão somar entre 100 e 200 mm em partes do Oeste, Centro e Norte. A temperatura oscila pouco.Em Porto Alegre, o tempo seguirá instável com muitas nuvens e pancadas de chuva em alguns momentos. Na terça a chuva ganha força com o avanço de uma frente fria. Há risco de chuva forte com acumulados altos de precipitação.