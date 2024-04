Domingo sem chuva permite a realização da final do STU

Com a trégua da chuva e alguns ajustes no cronograma, a fase porto-alegrense do STU National pôde ser concluída neste domingo (14). Os dois primeiros dias da terceira etapa do circuito nacional de skate, que se iniciou na sexta-feira (12), no trecho 3 na Orla do Guaíba, acabou fortemente prejudicado pelo mau tempo. Porém, o último dia compensou os demais e garantiu a realização das semifinais feminina e final masculina pela manhã.

Enquanto a arquibancada vibrava com as manobras apresentadas por nomes importantes do skate brasileiro, as pistas eram constantemente secas a cada etapa. "É impressionante o quanto o público daqui gosta desse esporte, não é à toa que Porto Alegre é considerada a Capital Brasileira do Skate, tem a maior pista da América Latina e sempre atrai muita gente", explica o assessor de imprensa do evento, Erich Onida.

A presença de pessoas de todas as idades confirmou esta preferência. O casal Victoria Marques, 24 anos e Cassiano Ferreira, 28, levou a filha Ana Clara, 5, para a sua segunda experiência no STU. "Gostamos muito do esporte, incluvive meu marido costuma andar de skate por aqui com frequência. A nossa filha está adorando o evento", destaca Victória. Da mesma forma, Renato Freitas, 28 anos, é um adorador e praticante do esporte: "O Brasil não investe muito neste esporte, e ver a evolução do skate aqui me deixa muito feliz".

Além da diversão, a competição também é uma ótima oportunidade para movimentar a economia local. Empresas patrocinadoras e apoiadoras aproveitam a oportunidade para expor seus produtos e apresentá-los a um número maior de pessoas.

Uma das proprierárias da loja Drop Dead, Eduarda Dias, acredita no potencial do evento. "Nós acompanhamos o circuito por quase todas as cidades desde 2018, menos em Recife por questão de lojística, e aproveitamos para aumentar o nosso público", explica a empresária. Para a sócia da Matriz Skate Shop, Giuliana Dal Pozzolo, por se tratar de uma marca criada por skatistas, é sempre importante estar aonde há movimentação de skate".

Na sequência, ocupam a pista os atletas do paraskate no park, como o atleta Leo Almeida, que participa na categoria de baixa visão. "Não deu para experimentar a pista antes por causa da chuva, então hoje vai ser pra valer", destacou o esportista.

À tarde, em seguida, ocorre a final do park feminino. A decisão do street feminino acontecerá após a final do street masculino. A premiação está agendada para as 18h e, na sequência, ocorre o encerramento.