Trecho de ligação asfáltica entre Arroio do Meio e Capitão, no Vale do Taquari, é inaugurado

O governo do Estado inaugurou na manhã deste sábado (13) o trecho de 7,7 km da ligação asfaltica regional entre Arroio do Meio e o município de Capitão, na ERS-482, no Vale do Taquari. O trecho do acesso a Capitão, de 5,5 quilômetros, já havia sido entregue em março. As informações são do governo do Estado.

No total, a obra recebeu investimento de mais de R$ 22 milhões, em uma parceria do Estado com as duas prefeituras. A ligação era um pleito de mais de cinco décadas da região.

Participaram da inauguração do trecho de ligação asfáltica o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o diretor-geral do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), Luciano Faustino, o prefeito de Arroio Grande, Danilo Bruxel, e o prefeito de Capitão, Jari Hunhoff, entre outras autoridades.