Prefeitura de Porto Alegre assina permissão de uso de imóvel para o DTG Galpão Missioneiro

A prefeitura de Porto Alegre formalizou neste sábado (13) o termo de permissão de uso não oneroso ao Departamento de Tradições Gaúchas Galpão Missioneiro, localizado no bairro Restinga. Com a assinatura, o DTG tem como obrigação manter o imóvel e equipamentos em bom estado de conservação e higiene e zelar por sua limpeza, manutenção e vigilância.A permissão de uso é o ato administrativo pelo qual a Administração Pública autoriza terceiros a usar um imóvel público com a finalidade de realizar atividades de utilidade coletiva que atendam aos interesses tanto públicos quanto particulares. O objetivo do Galpão Missioneiro é preservar a cultura do Rio Grande do Sul, representada por suas tradições, história e folclore, tendo como premissa a carta de princípios do Movimento de Tradições Gaúchas.A Invernada de danças tradicionalistas aberta à comunidade é um dos projetos do DTG, que também organiza e coordena campanhas que visam a atender pessoas em situação de vulnerabilidade. A entidade realiza festas para casa de idosos em situação de acolhimento, utiliza cavalos para terapia de crianças em parceria com a EPTC, dentre outras atividades que objetivam o bem social.