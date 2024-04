Obras no Viaduto Otávio Rocha serão realizadas também à noite

As obras no Viaduto Otávio Rocha, no Centro Histórico, serão realizadas também à noite, das 20h às 5h, para acelerar a conclusão e não afetar o trânsito. Apenas uma via será fechada e outras três ficam abertas.

Atualmente, a equipe está trabalhando dentro das lojas e no revestimento da calçada da escadaria no lado ímpar. No lado par, está sendo finalizado o cirex e contrapiso da calçada da parte inferior. Os revestimentos das calçadas superiores estão concluídos. O investimento é R$17,27 milhões.



“Essa é uma importante etapa da requalificação do viaduto, que acelera a conclusão e mitiga o impacto na mobilidade. Pedimos a compreensão dos moradores do entorno, pois é um transtorno provisório para um benefício permanente. As obras são necessárias do ponto de vista estrutural, estético e de qualificação do espaço’’, ressalta o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores. Atualmente,. No lado par, está sendo finalizado o cirex e contrapiso da calçada da parte inferior. Os revestimentos das calçadas superiores estão concluídos.“Essa é uma importante etapa da requalificação do viaduto, que acelera a conclusão e mitiga o impacto na mobilidade. Pedimos a compreensão dos moradores do entorno, pois é um transtorno provisório para um benefício permanente. As obras são necessárias do ponto de vista estrutural, estético e de qualificação do espaço’’, ressalta o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.