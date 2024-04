Instituto-Geral de Perícias adota medidas para agilizar emissão das novas carteiras de identidade

Devido à grande procura pela emissão da carteira de identidade nacional, o Instituto-Geral de Perícias (IGP), em articulação com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), estabeleceu novas medidas para tornar mais ágil o atendimento à população.

No Departamento de Identificação da Capital, foram disponibilizadas cinco novas estações, além das dez já existentes.Nos demais locais da capital, como o Centro Comercial João Pessoa e as unidades do Tudo Fácil, o período de agendamento passou de sete para 30 dias. O mesmo prazo foi disponibilizado nos 35 municípios do interior com maior demanda e foram acrescentadas novas estações de atendimento com tecnologia de última geração.e que a emissão da primeira via do novo documento será gratuita, independentemente de quando ela for feita.Em relação ao agendamento, o IGP solicita que as pessoas façam o cancelamento no site, caso não possam comparecer no dia marcado, possibilitando que os horários fiquem disponíveis para novo agendamento.