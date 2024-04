Previsão é que o final de semana seja chuvoso em todo o Rio Grande do Sul

Capas, sombrinhas e guarda-chuvas: esta é a pedida para os gaúchos que irão aproveitar o final de semana para sair de casa e realizar atividades ao ar livre. Após completar o 11° dia seguido com precipitação de ao menos 1 mm em algum ponto do Estado, o Rio Grande do Sul não deve parar por aí e, a tendência, é que essa marca se estenda até, no mínimo, a próxima terça-feira (16).

Antes, nesta sexta-feira (12), o tempo ficará mais instável, principalmente, entre o Centro e o Norte do Estado. Nessas regiões, espera-se muitas nuvens, com fortes chuvas a qualquer momento.

As regiões de maior altitude também tendem a ser muito impactadas, sobretudo, nos Campos de Cima da Serra, onde os acumulados devem ser altos, entre a tarde e à noite. Na Serra, em razão do tempo mais fechado, a temperatura irá oscilar pouco, com máxima ao redor de 18°C.

Entre o Sul e Oeste, as nuvens predominam e até terão poucas aberturas de sol, porém, o vento sul dificulta o aquecimento e a máxima não ultrapassa os 20°C. Aliás, em todo o Estado, nenhum termômetro deverá ultrapassar os 24°C.

Na Capital, as chuvas poderão ocorrer a qualquer momento, mas, a tendência, é que com pouca intensidade e baixos acumulados. Já, no final de semana, a instabilidade ganhará ainda mais força, com previsão de períodos curtos de chuva forte. A temperatura até subirá levemente, porém, a precipitação, seguirá até os meados da próxima semana.

Segundo a MetSul Meteorologia, diversas cidades gaúchas devem receber chuvas de 50 mm a 100 mm até a metade da próxima semana. Ainda, é possível que essas precipitações superem os 200 mm em pontos isolados.