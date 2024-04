Tempo seguirá instável no RS nesta sexta-feira

O tempo seguirá instável no Rio Grande do Sul na sexta-feira (12), com muitas nuvens e pancadas de chuva que irão ocorrer do Centro ao Norte do Estado. Poderá chover forte em pontos isolados. Nos trechos de maior altitude, sobretudo nos Campos de Cima da Serra, os acumulados poderão ser altos, sobretudo da tarde para a noite. Na Serra Gaúcha, em razão do tempo mais fechado, a temperatura irá oscilar pouco ao longo do dia, com máxima ao redor de 18°C. A máxima, em geral no Estado, não deverá passar de 24°C. No Sul e Oeste, as nuvens predominam, com poucas aberturas de sol, e o vento Sul dificulta o aquecimento, com máxima que não passa de 20°C.

Já em Porto Alegre, o tempo seguirá encoberto com chuva a qualquer hora na Capital. A temperatura oscila pouco. A chuva tende a ser fraca e com baixos acumulados. No fim de semana, a instabilidade ganha força, com previsão de períodos curtos de chuva forte. A temperatura sobe mais e favorece o abafamento. A chuva irá prosseguir até meados da próxima semana.



RIO GRANDE DO SUL



Máxima: 27°C

Mínima: 14°C



PORTO ALEGRE



Máxima: 21ºC

Mínima: 19°C