Rio Grande do Sul terá Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

A data de abertura extraordinária das unidades de vacinação no Estado é direcionada a todos aqueles que fazem parte dos públicos elegíveis, como idosos, crianças (a partir dos seis meses a menores de seis anos de idade), gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades .

Neste sábado (13), será realizado em todo o Estado, o Dia D da vacinação contra a gripe (influenza) . O Rio Grande do Sul, que até o momento possui o maior percentual de pessoas vacinadas entre os estados brasileiros (com cerca de 17% dos grupos prioritários já imunizados), busca chegar a marca de, ao menos, 90% dessa população protegida contra o vírus até o final de maio.

Todas as unidades de saúde estarão abertas em Porto Alegre

Ainda, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por meio da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), informa que terá passe livre nos ônibus , a fim de facilitar o deslocamento das pessoas, conforme previsto na Lei Complementar 931/2021. Os passageiros podem consultar os horários atualizados e itinerários do transporte coletivo, em tempo real, nos aplicativos Cittamobi e Moovit, além de verificar as mudanças disponíveis no site da EPTC.

Campanha é antecipada no País

Devido ao aumento do número de casos e de óbitos registrados no Estado e no País, a estratégia de vacinação contra a influenza foi antecipada. Neste ano, a campanha começou em 25 de março e vai até 31 de maio.

As síndromes gripais, como as causados pelo vírus influenza, quando levam a hospitalizações são chamadas de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nas primeiras 14 semanas de 2023 - considerando as datas de início dos sintomas -, ocorreram 73 registros. Neste ano, no mesmo período, foram 237 casos.

Da mesma forma, houve um incremento de óbitos. Foram 10 durante esse período no ano passado, e, em 2024, já foram confirmados 18. Entre as mortes, 16 aconteceram em pessoas com 60 anos e, em 13 deles, a pessoa possuía alguma comorbidade. Os óbitos ocorreram em Balneário Pinhal, Boqueirão do Leão, Cachoeirinha, Caxias do Sul (2), Charqueadas, Gravataí, Imbé, Nova Petrópolis (4), Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre(2), Rolante e Tunas.