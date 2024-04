O Rio Grande do Sul tem novo alerta de temporal emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a partir desta quarta-feira (10). Até a manhã de quinta (11), há risco de chuvas intensas, entre 30mm/dia até 50mm/dia seguidas de trovoadas, rajadas de vento entre 40km/h e 60km/h.

Os temporais devem atingir em áreas isoladas do Oeste e Noroeste do Rio Grande do Sul e também no Oeste de Santa Catarina e parte do Sudoeste e Oeste do Paraná.