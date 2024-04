Terça-feira será de nuvens e tempo instável no Rio Grande do Sul

A terça-feira (9) será de variação de nuvens e alternância entre períodos de sol e chuva no Rio Grande do Sul. De forma geral, sol e nuvens serão predominantes ao longo do dia. A possibilidade de chuva é isolada e com potencial maior para pontos do oeste, centro e norte do Estado, especialmente da tarde para a noite. A temperatura mínima oscilará entre 16°C e 19°C. As máximas deverão oscilar entre 27°C e 29°C, na maioria das regiões. Amanhã uma frente fria avançará pelo oceano na altura do RS e poderá reforçar a presença de nuvens, com possibilidade de chuva em um número maior de munícipios. Pode chover forte em alguns pontos.Em Porto Alegre, a semana terá alta frequência de dias úmidos com muitas nuvens e possíveis pancadas de chuva. Nesta terça-feira, o sol aparece entre nuvens com chuva esparsa da tarde para a noite. Na quarta-feira (10), a passagem de uma frente fria poderá provocar chuva mais significativa na Capital. Na quinta e sexta-feira o tempo fica instável com chuva a qualquer momento.