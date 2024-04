Semana começa com grande nebulosidade no RS

O dia começa com muitas nuvens no Rio Grande do Sul e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. Durante a tarde, o tempo abre e o sol aparece em diversos pontos da Metade Oeste e Sul do Estado. Na divisa com Santa Catarina, poderãp ocorrer pancadas isoladas de chuva forte à tarde. A temperatura mínima oscilará ao redor de 16 a 18°C. À tarde esquenta e a temperatura sobe, com máximas entre 27 e 29°C. A semana será marcada pela abundante umidade com muitas nuvens e períodos de chuva, sobretudo em municípios das metades Norte e Leste.