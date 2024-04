Próximos dias serão de instabilidade no Rio Grande do Sul

A temporada de dias quentes está chegando ao fim para os gaúchos. A partir desta sexta-feira (5), o Estado passará por um período de chuvas constantes, temperaturas amenas e o início do processo de transição do fenômeno El Niño para o La Niña.

A primeira metade de sexta será marcada pela instabilidade, com potencial de pancadas volumosas de chuva em alguns pontos do Rio Grande Sul, principalmente em municípios da Metade Norte e Leste.

Na Capital, a situação será semelhante e não descarta-se que os temporais, que serão mais fortes durante o turno da manhã, causem transtornos. Da tarde para a noite, o destaque será o ingresso de ar mais seco e frio, o que fará com que as menores temperaturas apareçam na madrugada de sábado (6).

Por outro lado, nas áreas de fronteira com o Uruguai, o ar mais seco e frio predomina com sol e nuvens e a chuva não dará as caras.

O sábado será um dia de sol em todo o Estado, porém, essa trégua será breve. Conforme indica a MetSul Meteorologia, parte do Rio Grande do Sul voltará a ter instabilidade no domingo, inclusive com risco de chuva localmente forte e de alguns temporais isolados. Porto Alegre é uma das cidades que podem enfrentar as tempestades.

Em paralelo, o El Niño, fenômeno natural caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico, está com os dias contados. Iniciado em junho do ano passado e responsável por diversos eventos climáticos extremos em todo o Brasil, o fenômeno deve chegar ao fim nas próximas semanas.

Entre o El Niño, perto do fim, e a La Niña, que se projeta para o segundo semestre, haverá um período de transição conhecido como fase neutra ou de neutralidade – que não deve ser confundida com normalidade no clima – e que tende a ser muito curto. O La Niña, por outro lado, consiste na diminuição da temperatura da superfície das águas do Oceano.