Cpers realiza mobilização em frente ao Piratini

Centenas de funcionários da educação estadual reuniram-se em frente ao Palácio Piratini, em Porto Alegre, na manhã desta quinta-feira (4) em protesto à falta de reajuste da categoria. O ato foi convocado pelo Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul (Cpers), que também reivindica do fim do desconto das verbas indenizatórias do completivo destes trabalhadores.

“O governador, numa das audiências que tivemos, quando cobramos sobre isso, admitiu que o básico é realmente muito baixo e teria de ser entre R$ 1,5 mil e 1,6 mil”, afirma a presidente da entidade, Helenir Aguiar Schürer. Porém, segundo ela, depois disso, nada mais aconteceu. "Os funcionários continuam ganhando R$ 657,00”, completa.

As queixas salientadas pela presidente do Cpers se estendem também aos aposentados: “Hoje são 34 mil professores que receberam zero de reajuste ou só o 6% da revisão geral, o governo disse que deu R$ 80, tirado da nossa parcela de rentabilidade, que já está no nosso contracheque, e só transfere da tabela para o subsídio. Dinheiro novo não entra no cotracheque, essa é uma realidade de muitos professores aqui do Estado.”

A dificuldade, segundo a dirigente, começa antes mesmo de o funcionário se aposentar. É o caso de Julieta Soares Trindade, de 66 anos. A funcionária da área da limpeza da Escola Olavo Bilac, de Santa Maria, tenta sem sucesso entrar com o processo desde o ano passado. “Encaminhei tudo ao INSS em agosto, mas as contribuições de 2020, 2021 e 2023 não estão no sistema. Eu já poderia estar aposentada, mas tem essa falha que me impede”, explica a servidora que também participou do ato.

O resultado de todos esses empecilhos, na avaliação da diretora do Departamento de Funcionários do sindicato, Sônia Solange dos Santos Viana, é um superendividamento da categoria. “Tem gente que não chega a receber nem R$ 1 mil líquidos e precisa se encher de empréstimos no Banrisul. Eu até me arrisco a dizer que a gente está trabalhando meio que em regime de escravidão”. A dirigente alega que servidores estão querendo abandonar o serviço público, mas nem isso conseguem. “Tem funcionário que até quer sair do Estado e arrumar outro trabalho que ganhe melhor, o problema é que está tão endividado que não tem como pagar o banco e quem vai dar emprego para uma pessoa que tem dívidas no Serasa?”

No dia 20 de março, representantes da direção estadual do Cpers foram recebidos pelo secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos. Na ocasião, os dirigentes sindicais reforçaram as pautas e receberam como resposta de que um estudo sobre o salário básico dos funcionários já estava sendo encaminhado, embora não houvesse prazo para a apresentação da proposta.

Denúncia ao Ministério Público



No dia anterior ao protesto, o Cpers protocolou uma acusação formal contra o governador Eduardo Leite na Procuradoria-Geral da República (PGR), em Brasília. A denúncia acusa o chefe do executivo gaúcho de “prática de crime consumado relacionado à discriminação na política salarial das(os) educadoras(es) estaduais, especialmente as(os) aposentadas(os)”.

Além disso, a representação criminal destaca que “o governador, na qualidade de chefe do executivo estadual, tem sistematicamente violado diversos dispositivos legais federais, desconsiderando precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e adotando uma política discriminatória no que diz respeito ao pagamento de vencimentos e proventos às(aos) trabalhadoras(es) da educação com mais de 60 anos”.

Dessa forma, o documento se fundamenta na violação de normas e tratados internacionais, incluindo a Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, da qual o Brasil é signatário desde 2015.

O que diz o governo do RS

O Palácio Piratini se manifestou a respeito do protesto dos educadores por meio de nota. Confira o texto na íntegra:

A democracia demanda a convivência com manifestações e impõe o respeito à liberdade. O governo do Estado segue aberto ao diálogo com todas as categorias de servidores, tendo o secretário-chefe da Casa Civil recebido, recentemente, a diretoria do Cpers. O Estado precisa ter, para atender pleitos que entenda justos, equilíbrio nas contas, tema que tem sido tratado de forma transparente com toda a sociedade.