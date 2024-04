Rio Grande do Sul tem alerta de temporal para as próximas horas

A linha de instabilidade que atinge o Rio Grande do Sul desde a quarta-feira (3) seguirá provocando temporais no Estado nas próximas horas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestades em diversas áreas gaúchas até a manhã de sexta-feira (5). Pode chover até 100mm/dia com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas do Sul do Estado. Já nas demais áreas do Rio Grande do Sul, e Sul de Santa Catarina, entre a chuva terá intensidade moderadas entre 30mm/dia até 50mm/dia, também com trovoadas, queda de granizo e ventos entre 40km/h e 60km/h de forma isolada.Na noite de quarta-feira, um forte temporal atingiu a área da Campanha. Choveu forte em Bagé, que teve falta de luz em decorrência dos ventos que atingiram 96 km/h no Aeroporto Comandante Kraemer. Em Livramento, as rajadas chegaram a 79 km/h.