Sexta-feira termina com chuva e vento forte em Porto Alegre

O fim de tarde da Sexta-feira Santa foi com chuva em Porto Alegre. Por volta das 17h, nuvens carregadas e vento intenso anunciavam a chegada da chuva na Capital. A Defesa Civil do Estado mantém o alerta para chuva e vento pontualmente fortes com descargas elétricas e eventual queda de granizo, até às 20h desta sexta-feira (29), nas regiões Noroeste, Centro, Norte, Região Metropolitana, Vales, Nordeste e Sul.

Além de Porto Alegre, a instabilidade foi registrada em outros pontos do Rio Grande do Sul, conforme informações da MetSul Meteorologia. Ainda na noite de quinta-feira (28), Ijuí registrou queda de granizo miúdo e forte chuva.

No entanto, a previsão é que a instabilidade não persista durante todo o feriadão de Páscoa. Segundo a MetSul Meteorologia, o sol deve aparecer em todas as regiões, mantendo as temperaturas elevadas. Tanto o sábado quanto o domingo devem ter máximas à tarde perto e acima de 30ºC em grande parte do Estado. No sábado, o aquecimento maior ocorre na Fronteira Oeste com até 32ºC a 33ºC à tarde. No domingo, a temperatura se eleva mais no Noroeste, nos vales e na Grande Porto Alegre, onde as máximas passam dos 30ºC.