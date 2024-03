Feriadão começa com 894 flagrantes de excesso de velocidade na Freeway

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou, na tarde de quinta-feira (28), um veículo Focus transitando a 201 km/h na BR-290, a Freeway. A infração foi registrada na altura do município Glorinha , onde a velocidade máxima permitida é de 110 km/h. Os policiais rodoviários, com o intuito de evitar acidentes graves no feriado, realizou operações de fiscalização de velocidade com radares fotográficos. O excesso de velocidade é um dos fatores agravantes das lesões em decorrência de acidentes. Ao todo, foram 894 flagrantes de excesso de velocidade em todo o Rio Grande do Sul.

Na manhã deste sexta-feira (29), o movimento foi intenso nas rodovias gaúchas em razão do feriado da Sexta-feira Santa. Até o dia 31 de março, a CCR ViaSul realiza a Operação Páscoa nas quatro rodovias sob sua administração (BRs 101, 386, 448 e 290, a Freeway). Para o período são estimados cerca de 790 mil motoristas em trânsito.

No sábado (30), deve ser percebida uma redução no total do fluxo, com pouco mais de 33 mil motoristas ao todo na rodovia, trafegando nos dois sentidos. Já para o domingo (31) é esperado o maior movimento com quase 54 mil condutores trafegando no sentido Interior/Porto Alegre.

Na BR-386, a CCR ViaSul prevê a circulação de 120 mil veículos na rodovia durante o feriadão. Nesta sexta (29) são esperados a passagem de 25 mil carros em ambos os sentidos. Para o retorno, no domingo (31), o número deve aumentar para cerca de 33 mil veículos, dos quais 19 mil seguirão rumo à Porto Alegre enquanto outros 13 mil seguirão ao interior.