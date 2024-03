Morre primeira idosa a ser vacinada contra a Covid-19 no RS

Nesta terça-feira (26) foi confirmada a morte de Eloína Born, a primeira idosa a ser vacinada contra a Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eloísa faleceu aos 102 anos de idade.

O governador Eduardo Leite manifestou seu pesar pelo falecimento. "Recebo com imensa tristeza a notícia da morte de Eloína Born, aos 102 anos, símbolo da luta contra a Covid-19, a 1ª idosa vacinada no RS. Tive a honra de celebrar seu centenário no Palácio e, depois, visitá-la no lar onde vivia. Dona Eloína deixa um legado de força e inspiração", disse Leite em postagem nas redes sociais.

No dia 18 de janeiro de 2021, cinco gaúchos do grupo de risco foram imunizados simultaneamente com as primeiras doses da vacina da Covid-19, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Eloína estava entre eles. Além dela, um indígena, um profissional de higienização e dois profissionais da área médica foram os primeiros a receber as doses. O Governador Eduardo Leite também se fez presente naquela noite.

Na época, representando o grupo de risco dos idosos, logo após a primeira dose, Eloína comemorou a vacina e estimulou que todos também a fizessem. “Estou me sentindo muito bem. Parece que nem tomei vacina. Depois volto para tomar a segunda dose. Estou muito feliz. Recomendo que tomem a vacina, vale a pena”, destacou a idosa.