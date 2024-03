Posto avançado da Guarda Municipal no Parcão é entregue em Porto Alegre

O Posto Avançado da Guarda Municipal no Parque Moinhos de Vento (Parcão) foi entregue à população de Porto Alegre na manhã desta terça-feira (26). O equipamento, em formato de contêiner, tem 12 metros de comprimento e 2,5 metros de largura e está instalado junto à rua Comendador Caminha. O responsável pelo projeto foi o arquiteto Tiago Reis.

O projeto não gerou custos à administração, tendo sido viabilizado pela Secretaria Municipal de Parcerias (SMP) junto ao Hospital Moinhos de Vento. Além de servir como base dos patrulhamentos na região, poderá ser utilizado para o videomonitoramento das câmeras instaladas no entorno.



A estrutura é semelhante à do Parque Farroupilha (Redenção), que entrou em operação em julho de 2023. Ele conta, dentre outras coisas, com um observatório, que pode ser usado durante os eventos realizados no parque, e um espaço dedicado ao abrigo dos equipamentos usados no dia-a-dia, como quadriciclos e bicicletas. , tendo sido viabilizado pelajunto ao. Além de servir como base dos patrulhamentos na região, poderá ser utilizado para o videomonitoramento das câmeras instaladas no entorno.A estrutura é semelhante à do Parque Farroupilha (Redenção), que entrou em operação em julho de 2023. Ele conta, dentre outras coisas, com um observatório, que pode ser usado durante os eventos realizados no parque, e um espaço dedicado ao abrigo dos equipamentos usados no dia-a-dia, como quadriciclos e bicicletas.

Marcelo Nascimento, comandante da Guarda Municipal de Porto Alegre, viu a ideia como o início de uma mudança importante. “Mais do que beleza, essa base simboliza o plano de expansão da guarda. Que a gente possa permitir que todos usem esse parque de forma plena e segura", avaliou o comandante.

O superintendente executivo do Hospital Moinhos de Vento, Mohamed Mutlaq, enfatizou a atuação que a instituição tem junto à sociedade. "O papel filantrópico do hospital é de colaborar com nossos políticos para auxiliar a cidade. O que um hospital tem a ver com segurança? O Moinhos de Vento tem a ver com tudo. Tudo que visa à melhoria. Nosso papel é melhorar Porto Alegre”, disse Mutlaq.

Linha de frente na luta pela viabilização do projeto, a vereadora Mônica Leal (PP), não escondeu a alegria em ver o projeto saindo do papel. "Eu sempre defendi a questão da segurança. Parques e praças são espaços importantes na vida do porto-alegrense, eu digo que eles são o coração dos bairros. Em 2022, escutei as reclamações de moradores e comerciantes da região contando que estavam sofrendo diversos assaltos. A partir desse momento, decidi que tinha que fazer algo a respeito. Dois anos depois, cá estamos, com o posto inaugurado", descreveu a vereadora.

Presente na cerimônia de entrega, o prefeito Sebastião Melo, comemorou a entrega feita no dia do aniversário de Porto Alegre. "Nossa cidade chegou aos 252 anos e ela vive um processo de transformação. Isso só possível graças as parcerias que são feitas visando a melhora, e este é mais um caso de uma parceria bem sucedida", afirmou Melo.