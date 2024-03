Rio Grande do Sul ainda tem 23 mil clientes sem energia

A CEEE Equatorial informa, neste domingo (24), que 792 mil clientes atingidos pelos temporais de quinta-feira (21) já foram restabelecidos na área de concessão da empresa (98%). No total, ainda faltam ser restabelecidos 23 mil clientes em toda a área de concessão. Em Porto Alegre, 99% dos clientes já foram restabelecidos, restando 514 clientes sem energia em função do temporal. A atualização foi feita às 18h.

Na região Sul do Estado, oito mil clientes estão sem luz. No Litoral Sul são 4 mil e no Centro-Sul são 3 mil. Na Região Metropolitana, tirando Porto Alegre, são 3 mil clientes ainda sem luz. Na Campanha são 1.470 consumidores, no Litoral Norte são 1.348. Já na região Carbonífera ainda restam mil clientes sem energia elétrica.

A RGE informou no sábado (23) que a situação estava normalizada dentro de sua área de concessão - apenas atendimentos pontuais. Depois do temporal, a empresa chegou a ter 400 mil clientes sem luz. Já a Corsan e o DMAE informaram que o serviço foi normalizado, assim como as empresas Tim, Vivo e Claro informaram que os serviços de telefonia e internet estavam restabelecidos.