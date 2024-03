Morre o jornalista gaúcho Jorge Gallina

O professor e jornalista Jorge Gallina, 71 anos, morreu na madrugada de sábado (23) após sofrer um mal súbito e colidir seu veículo enquanto dirigia de Santos para Bertioga. Em nota, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul (SindJoRS) manifestou solidariedade à família e aos amigos pelo falecimento do profissional. Colegas de diretoria do Sindicato como Celso Schröder, Jeanice Dias Ramos, José Antônio Silva e Vera Spolidoro lamentaram a morte do jornalista. Em nota, a Associação Riograndense de Imprensa (ARI) desejou sentimentos à família, amigos e colegas de profissão.

O profissional trabalhou em veículos de comunicação, entre eles, Folha do Amapá, Folha do Sul, O Pioneiro, Gazeta Esportiva, Revista da Manhã, Gazeta Mercantil, Zero Hora, Coojornal, Caldas Júnior e Fundação Cásper Líbero. Gallina também foi professor de Jornalismo por 13 anos na Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) e na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) durante dois anos.

Colegas prestaram depoimento sobre a trajetória do profissional. O professor Deivison Campos falou que trabalhou com Gallina por mais de 10 anos e que sempre foi muito sério nas atividades, mas ao mesmo tempo brincalhão.

"Relacionava-se muito bem com colegas e principalmente com os estudantes. Fico muito pesaroso com a notícia", destaca. O jornalista Eugênio Bortolon lamentou a morte do colega. "Que notícia triste, trabalhei com ele na Coojornal", recordou.

José Vieira da Cunha também se solidarizou com o falecimento. "Foi um bom amigo e companheiro dos tempos de Coojornal e Folha da Manhã." Em 2010, Gallina foi um dos 40 jornalistas que participaram do projeto que resgatou a história da Coojornal.