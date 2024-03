Município de Cerrito teve 250 casas destelhadas pelo temporal

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul atualizou nesta sexta-feira (22) para 130 o número de municípios que tiveram danos em decorrência do temporal que atingiu o Rio Grande do Sul entre a quarta-feira (20) e a madrugada de quinta (21). A cidade de Cerrito, no Sul do Estado, foi uma das mais afetadas, com 250 casas destelhadas após os fortes ventos, que passaram de 140 km/h em algumas localidades.