Sexta-feira será marcada por queda de temperatura no Rio Grande do Sul

Nesta sexta-feira (22), poderá ocorrer episódios de garoa em municípios das faixas Norte e Leste do Estado. Já em grande parte do Oeste, Centro e Sul uma massa de ar seco e frio predomina com céu claro e queda acentuada da temperatura.

Na Campanha e na Serra Sudeste, as mínimas poderão baixar de 10ºC. O vento predomina ao longo do dia, fazendo com que a temperatura suba gradualmente.

A temperatura máxima, na maioria das regiões do RS, tende a oscilar entre 21 e 23ºC, com alguns pontos de 26º a 27ºC.

Porto Alegre começa o dia com variação de nuvens e temperatura amena. Pela tarde, terá sol e poucas nuvens com elevação lenta da temperatura. A mínima será de 18°C e máxima de 23ºC.