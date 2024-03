Após a chuva, temperaturas caem nos primeiros dias de outono no Estado

Como de costume, a chuva resultará na diminuição da temperatura no Rio Grande do Sul. Depois de semanas com o calor muito acima do esperado e as águas de março fecharem o verão, os primeiros dias do outono serão marcados por um tempo mais ameno, com grandes amplitudes térmicas e noites frias.

Nesta sexta-feira (22), a umidade mantém a presença das nuvens e poderá ocorrer episódios de garoa esparsa em municípios das faixas Norte e Leste. Ao mesmo tempo, em grande parte do Oeste, Centro e Sul uma massa de ar seco e frio predomina, com céu claro e queda acentuada da temperatura.

As mínimas poderão baixar de 10°C em trechos da Campanha e da Serra. O vento predomina do quadrante Sul/Sudeste ao longo do dia nessas regiões e, por isso, a temperatura sobe devagar.

A máxima na maioria das regiões tende a oscilar entre 21 e 23°C, com alguns pontos de 26 a 27°C. No turno da noite, o tempo seguirá firme, com céu claro e queda gradual da temperatura.

Na Capital, o dia começa com variação de nuvens e temperatura amena. A tarde terá o predomínio do sol, com elevação lenta da temperatura. O vento de Sul/Sudeste deixa a sensação térmica agradável.

No final de semana, o tempo seco predomina, com céu claro e grande oscilação térmica. As mínimas ficarão ao redor de 15°C, enquanto as máximas chegarão aos 30°C.