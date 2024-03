Estradas gaúchas são bloqueadas por causa da chuva

Atualizado às 10h40

Os fortes ventos e o grande volume de chuva que atingem o Rio Grande do Sul desde quarta-feira (20), causaram danos em diversas estradas. Por conta disso, diversas rodovias estaduais e federais precisaram ser interditadas. Confira a situação na manhã desta quinta-feira (21).

Situação das rodovias federais

BR-116 - Km 181 (Nova Petrópolis) - Interdição parcial. Liberado apenas para veículos leves com limite de 2,6m de altura (no local há barreira que limita a altura). Trânsito fluindo por sistema semafórico que funciona 24h por dia).



BR-290 - Km 353,9 (São Sepé) - Interdição parcial. Ponte sobre o Arroio Bossoroca. Trânsito liberado no sistema "Pare e Siga" para veículos leves e pesados. Veículos pesados estão limitados a passar um por vez sobre a estrutura.



BR-153 - Km 412 (Cachoeira do Sul) - Interdição total para veículos acima de 18 toneladas. Interdição parcial (sentido crescente) com sistema "Pare e Siga" para os demais veículos; Sentido Novos Cabrais x Caçapava do Sul. Ponte do Fandango sobre o Rio Jacuí. Serviço de balsa interrompido em 28/01 por

tempo indeterminado.





BR-290 - Entre o km 155 e km 296 (Arroio dos Ratos - Cachoeira do Sul) há várias árvores sobre a via. Somente bloqueios parciais. Equipes da PRF, CRBM-RS e Defesa Civil trabalhando para liberar o trecho.



BR 285 - Bloqueios parciais em função de árvores sobre a via na região de Ijuí.



BR 470 - Km 193 (Veranópolis) - Caminhão com carga derramada sobre a via. Interdição no sentido Veranópolis x Bento Gonçalves.



Com alterações



ERS 130, KM 37/ Venâncio Aires - Bloqueio total, erosão da pista.

ERS 431, KM 22/ São Valentim do Sul - Bloqueio total, ponte cedeu.







Bloqueio parcial



ERS 420, KM 29/ Aratiba - Bloqueio parcial, pista cedeu.

ERS 491, KM 05/ Marcelino Ramos - Bloqueio parcial, DAER liberou em meia pista.

ERS 155, KM 73 ao 78/ Santo Augusto - Bloqueio parcial, árvore sobre a pista.

ERS 431, KM 25/ São Valentim do Sul - Bloqueio parcial, a pista cedeu devido erosão.

ERS 734, KM 04/ Rio Grande - Bloqueio parcial, postes de energia caídos.

ERS 241, KM 07/ São Francisco de Assis - Bloqueio parcial, árvore sobre a pista.

VRS 826, KM 11/ Alto Feliz - Bloqueio parcial, erosão do asfalto e queda de barreira.