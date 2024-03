Depois de Canela, Space Adventure abre unidade em Balneário Camboriú

De Canela

Atração com acervo de itens originais da NASA e experiências imersivas que já é sucesso em Canela, no Rio Grande do Sul, a Space Adventure agora também pode ser conferida em Santa Catarina. Desde o dia 14 de março, a nova unidade de Balneário Camboriú está de portas abertas.

Segundo a responsável pelo marketing do parque, Paula da Luz, as duas unidades, embora versem sobre o mesmo tema, possuem nuances distintas. Cada um tem o seu acervo único e diferente, enquanto no Rio Grande do Sul as mesas de comando remetem à missão Apollo 14, em Balneário Camboriú o visitante é recebido por mesas da missão Apollo 16, evidenciando o progresso tecnológico ao longo do tempo.

Adventure Space abre em maio com presença de astronauta que pisou na lua LEIA TAMBÉM:

“Vale a pena ir nos dois, pois são experiências complementares. Há, por exemplo, a roupa usada por Buzz Aldrin, o piloto do módulo lunar da missão Apollo 11 que foi o segundo homem a pisar na superfície da Lua”, destaca Paula.

Com a exposição de mais de 300 itens inéditos dos Projetos Mercury, Gemini e Apollo, responsáveis pela ida do ser humano à Lua, o espaço de 4 mil metros quadrados, inclui telas interativas, salas imersivas e simuladores, como o que reproduz a decolagem à Lua.

Durante a visita, o público também terá acesso a trajes espaciais autênticos, acessórios e partes genuínas de foguetes. Estrategicamente localizado na avenida das Flores, com acesso pela rua Acre (lateral), próximo à saída da cidade, ao lado da rodoviária e do Balneário Shopping, o espaço oferece fácil acesso e estacionamento.

O local ainda conta com um planetário na parte externa do complexo e que pode ser acessado e visitado diretamente. Lá os visitantes ficam imersos na beleza e no mistério do cosmos, tudo com transmissão em qualidade 4 e um conteúdo desenvolvido em parceria com o renomado Museu de História Natural de Nova York.

“Além dos 300 itens originais e inéditos da NASA que estão contemplados na Space Adventure Balneário, como peças da sala de controle de Houston na década de 1960, mesas utilizadas nos projetos Apollo entre outros; os visitantes poderão ter acesso a réplicas em tamanho real do módulo lunar que pousou na Lua; e a sensação de decolagem no espaço em uma sala 360º. Tudo isso dá a oportunidade para que o público conheça, a partir da nossa exposição, a história da exploração espacial e entenda de forma lúdica um pouco de como tudo funcionou”, conta Rafael Reisman, curador e idealizador do Space Adventure.