Quarta-feira terá calor elevado em todo o RS

Nas primeiras horas do outono, uma corrente de vento norte/noroeste irá predominar nos baixos níveis da atmosfera jogando ar muito quente sobre o Estado. O tempo volta a abrir com previsão de sol e forte aquecimento, e temperatura dá um salto e provoca grande desconforto: as máximas poderão oscilar entre 35 e 37°C em muitos municípios. Já nas áreas mais próximas à fronteira com o Uruguai, a aproximação de uma frente fria poderá provocar chuva e fortes temporais. Nas demais áreas, a instabilidade deve ocorrer de forma isolada. A MetSul Meteorologia adverte para uma quinta-feira (21) de grande risco de tempo severo desde madrugada por conta da passagem de uma intensa frente fria. Há risco de chuva forte a torrencial, com potencial de vendavais e transtornos. Na Região Metropolitana, as primeiras horas de outono serão escaldantes. De forma muito isolada, não se descarta a possibilidade de chuva passageira. Na quinta, o risco de fortes tempestades é alto na capital com potencial de alagamentos e vendavais por conta da passagem de uma frente fria, mas a temperatura despenca a noite. RIO GRANDE DO SULMáxima: 38°CMínima: 19°CPORTO ALEGREMáxima: 36ºCMínima: 23°C