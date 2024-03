Servidores do Daer iniciam Operação Padrão no RS

A partir desta segunda-feira (18), os Servidores do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) iniciam uma Operação Padrão em todas as unidades da autarquia no Rio Grande do Sul. A informação foi publicada nos portais da Sociedade dos Técnicos Universitários do Daer (Sudaer) e confirmada pela autarquia.

Segundo o informativo, a decisão foi tomada em Assembleia Geral do Sindicato dos Servidores do Daer (Sisdaer). A operação se dá em função da demora do Governo do Estado do Rio Grande do Sul em atender às reivindicações referentes à reposição das perdas salariais e às melhorias nas condições de trabalho.

O Sudaer informou em publicação que, a partir desta segunda-feira (18), o atendimento ao público externo será somente nas terças e quintas nas Superintendências Regionais e, exclusivamente, nas quartas-feiras (20) no Edifício Sede, mediante agendamento prévio.

Não serão fornecidas informações ou atendidas demandas pelo órgão via WhatsApp. Todas as solicitações deverão ser encaminhadas por e-mail ou via protocolo.

As demandas serão tratadas por ordem cronológica, seguindo rigorosamente as normas, protocolos e diretrizes estabelecidos, e priorizando critérios estritamente técnicos.

Segundo o Sudaer, não serão recebidas produções de contratos de obras fora do período de 20 a 25 de cada mês. As medições somente serão encaminhadas para pagamento mediante apresentação do Relatório de Validação e Relatório Mensal da construtora, sem exceções. As Autorizações Especiais de Trânsito (AETs) serão emitidas no prazo estabelecido em Decisão Normativa.