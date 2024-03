• Estados voltarão a debater a dívida com a União no dia 26. • Na entrevista especial desta segunda-feira, o líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Frederico Antunes (PP) fala sobre a dívida do Estado com a União, a reestruturação do IPE Saúde e outros temas. • No caderno Empresas & Negócios, conheça o paraíso gaúcho que quer deslanchar como destino turístico. Saiba mais clicando aqui para acessar a versão para folhear online.