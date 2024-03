Guarda Municipal tem reforço de agentes nas ruas de Porto Alegre

Em evento que integra as comemorações dos 252 anos de Porto Alegre, ocorrida na noite deste sábado (26), a prefeitura formou 56 novos agentes da Guarda Municipal. A atividade, realizada no Parque Farroupilha, representa o fim do período de formação do efetivo - que passa a reforçar o patrulhamento as ruas, no maior reforço da corporação em 14 anos.

LEIA TAMBÉM: Inscrições para 20ª Corrida do Aniversário de Porto Alegre estão abertas



O treinamento, de 880 horas/aula, foi coordenado pela equipe da Escola de Formação e Especialização de Guardas Municipais (EFEGM). A matriz curricular abrangeu conteúdos da área policial, armamento, legislação, defesa pessoal, condicionamento físico, administração pública e direitos humanos.



Além do prefeito e do secretário de segurança, a solenidade também contou com a presença de secretários e vereadores municipais; do secretário estadual da Segurança Pública Adjunto, Mário Ikeda; do presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Ivan Pareta Júnior; e da promotora de Justiça Ivana Battaglin.



Formandos , foi coordenado pela equipe da Escola de Formação e Especialização de Guardas Municipais (EFEGM). A matriz curricular abrangeu conteúdos da área policial, armamento, legislação, defesa pessoal, condicionamento físico, administração pública e direitos humanos.Além do prefeito e do secretário de segurança, a solenidade também contou com a presença de secretários e vereadores municipais; do secretário estadual da Segurança Pública Adjunto, Mário Ikeda; do presidente da Comissão de Segurança Pública da Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), Ivan Pareta Júnior; e da promotora de Justiça Ivana Battaglin.

Os 56 novos agentes foram aprovados no concurso público 719, organizado pela Secretaria de Administração e Patrimônio (Smap) em 2022. Os cargos são de provimento efetivo - ou seja, com estabilidade no caso de aprovação após três anos.



Além da ampliação do efetivo, a corporação passa por um processo de reformulação tecnológica e logística. Em 2023, três novas bases operacionais foram entregues - e novas estruturas abrirão as portas neste ano. Nos próximos meses, haverá ainda a instalação de câmeras nas fardas dos agentes.