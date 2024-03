Preparativos no Cais Mauá para o South Summit Brazil 2024 entram na reta final

A menos de uma semana do início do South Summit Brazil (SSB), as obras no Cais Mauá, casa do evento em Porto Alegre, estão aceleradas e em fase de finalização. Correalizado pelo governo do Estado, a terceira edição do evento traz alterações significativas que vão impactar positivamente a experiência dos participantes e colaborar para a realização de negócios de valor para o Rio Grande do Sul e o Brasil. Somente para o espaço do RS Innovation Stage, espaço dedicado à programação do governo do Estado, estão previstos 44 painéis e 162 palestrantes.

Dezenas de pessoas trabalham para montar as estruturas que vão receber 24 mil pessoas a partir de quarta-feira (20), nos armazéns do cais. A estrutura do RS Innovation Stage já está quase pronta e preparada para receber o mobiliário que será utilizado para acomodar o público durante os três dias do SSB. A transferência do palco do governo para um dos armazéns é uma das novidades desta edição, abrigando melhor as ações do governo gaúcho. Anteriormente, ele ocupava um espaço temporariamente coberto para o evento.Durante os três dias do SSB, o RS Innovation Stage vai receber uma programação diversificada que vai discutir temas como inovação e tecnologia, startups, ecossistemas e soluções digitais, aprofundando a interligação deles com a saúde, a segurança, o clima, a cultura, a acessibilidade, a agricultura e a computação quântica. Neste ano, foram recebidas mais de 200 propostas temáticas, número 150% maior do que em 2023. A seleção foi realizada pelo Conselho Curador, sob liderança da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict)."O aumento tão significativo de propostas que recebemos este ano mostra o sucesso do palco do governo, na mesma medida em que aumenta nossa responsabilidade. Estamos preparados e comprometidos com uma entrega de grande qualidade. Selecionamos temas variados e muito relevantes dentro do cenário da inovação, mas, principalmente, que tocam a vida das pessoas, pois o nosso propósito é proporcionar mais qualidade de vida. A inovação e a tecnologia são meios para isso”, afirma a titular da Sict, Simone Stülp.Com acesso pelo cais, os 253 metros quadrados do RS Innovation Stage vão contar com um auditório para 72 pessoas, varanda para networking, painel instagramável para os visitantes e uma sala de reuniões do governador. Todos os materiais privilegiam a sustentabilidade, utilizando madeira de reflorestamento, com sistema que permite o aproveitamento de até 90% da matéria-prima, papelão sanfonado e metal reciclável.A sustentabilidade está presente não apenas nos suportes, mas também na decoração. As plantas vão predominar no espaço, em paredes verdes, na cobertura com vegetação suspensa e no acesso ao espaço por uma área repleta de vegetação, além da decoração interna do palco. Os ambientes levam em consideração a importância e o crescimento das pautas de meio ambiente, sustentabilidade e governança (ESG, na sigla em inglês).Outra alteração importante foi realizada no sistema de climatização dos armazéns. Dutos de ventilação foram instalados em cada prédio, de forma a garantir conforto térmico para as pessoas que desejem acompanhar os painéis e apresentações.O governo também estará presente no Marketplace, área onde os expositores apresentam seus serviços e produtos para a geração de oportunidades de conexões e negócios promissores para o Rio Grande do Sul. No espaço estará o estande global do governo, sob a coordenação da Procergs (Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado), bem como estandes dedicados às políticas estaduais de inovação.A terceira edição do evento ocorrerá entre 20 e 22 de março no Cais Mauá, em Porto Alegre, com foco renovado em inovação, tecnologia e empreendedorismo. Entre as novidades está a integração de mais um armazém do Cais, ampliando a área construída e útil para 38 mil m². Também haverá mais áreas cobertas e mais assentos nos painéis realizados durante o evento.