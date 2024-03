Trânsito no viaduto do bairro Uglione será alterado neste domingo

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que a interseção entre as BR-158/RS e BR-392/RS, popularmente conhecido como viaduto do bairro Uglione, terá bloqueio parcial neste domingo (17), entre 8h e 17h. A intervenção é necessária para serviços de retirada de formas de concretagem do viaduto que está em construção.

Está programado o. Com isso, quem se desloca sentido Júlio de Castilhos – São Sepé ou Centro da cidade em direção à região Sul deve passar obrigatoriamente por cima do viaduto ou utilizar a via lateral e fazer o retorno na reta da BR-287/RS, no recuo central do acesso secundário ao bairro Urlândia (empresa de máquinas agrícolas). O retorno fica a 300 metros da rampa do viaduto.Os demais sentidos da rotatória permanecem com fluxo liberado. Em caso de chuva forte, o serviço será transferido para o próximo domingo.