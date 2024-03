Sexta-feira tem abafamento e calor por todo o RS

A sexta-feira (15) começa com intenso abafamento em grande parte do território gaúcho. De acordo com a MetSul Meteorologia, nos municípios de fronteira com o Uruguai a instabilidade avança com pancadas de chuva e temporais isolados desde cedo. Na Metade Norte o sol predomina e a temperatura sobe com máximas ao redor de 32 a 34°C. A umidade mais elevada acentua o abafamento. Não se afasta chuva isoladas e temporais passageiros nessas áreas, mas a tendência é de não chover na maioria das regiões. Por outro lado, a MetSul adverte para um sábado (16) de alto risco de temporais com chuva volumosa, raios e vendavais localizados. No domingo (17) o risco de chuva será mais restrito à faixa Norte.A Região Metropolitana terá mais um dia de intenso abafamento com predomínio de sol e nuvens. Entre a tarde e a noite não se descarta chuva isolada e passageira com risco de temporais. No fim de semana a instabilidade aumenta e poderá chover forte com muitos raios e rajadas de vento, sobretudo da tarde para a noite de sábado. RIO GRANDE DO SULMáxima: 34°CMínima: 17°CPORTO ALEGRE Máxima: 28ºCMínima: 23ºC