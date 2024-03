PF e Polícia Civil deflagram operações em Alvorada e Cachoeirinha

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (14) a operação Rêmora, que investiga desvios de recursos públicos da educação, nas cidades de Porto Alegre, Cachoeirinha, Lajeado, Guaporé e Estrela. Juntamente, no mesmo dia, a Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul deflagrou a Operação Conexão em Alvorada apura fraudes licitatórias em Alvorada para implementação de rede de fibra óptica no município. Segundo informações da Polícia Civil, as duas operações possuem alvos em comum.

No âmbito da Operação Rêmora, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, sendo um em cada uma das cidades de Porto Alegre, Guaporé e Estrela, e três em cada uma das cidades de Cachoeirinha e Lajeado.

Segundo a PF, apura-se a aquisição de 321 lousas interativas para escolas do município, com valor aproximado de R$ 10 milhões, realizadas pela Prefeitura de Cachoeirinha no segundo semestre de 2022, no interesse da Secretaria Municipal de Educação.

A Investigação teve início em novembro de 2023, a partir de notícias publicadas pela imprensa e apontamentos em relatórios de auditoria do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS). As informações indicam que a empresa investigada, que não teve nome divulgado pela PF, foi contratada por diversas prefeituras do Rio Grande do Sul por meio de adesões a atas de Registro de Preço.

O órgão federal identificou alvos comuns com a operação Conexão, que acontece por meio da Polícia Civil, e ocorre na cidade de Alvorada. A investigação, deflagrada também nesta quinta-feira (14), apura fraude em licitação e associação criminosa no município de Alvorada. Resultou em duas pessoas presas, apreensão de uma arma de fogo, 5 mil dólares, documentos e aparelhos eletrônicos.

O objeto do contrato sob investigação se refere à implementação de rede de fibra óptica apagada em Alvorada, incluindo manutenção e atualização de pontos de acesso de governo, videomonitoramento para segurança de praças e logradouros públicos, telefonia, IP e wi-fi.

No âmbito da operação, com o auxílio da Polícia Civil de Santa Catarina, foram cumpridas ordens judiciais em Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Canoas, Lajeado, Guaporé, Nova Prata, Cruzeiro do Sul, Xangri-lá, Maravilha/SC e Chapecó/SC.

Dentre as ordens judiciais, estão mandados de prisões, de busca e apreensão, medidas cautelares de suspensão de exercício de função públicas e de atividades econômicas, assim como bloqueio de bens e de valores em contas no valor de R$ 23 milhões de reais.