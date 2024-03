Onda de calor deve provocar temporais no RS nesta quinta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de perigo para temporais no Rio Grande do Sul e Santa Catarina a partir da tarde desta quinta-feira (14). Os dois estados da Região Sul estão sob influência de uma onda de calor que deixa as temperaturas em torno de 5°C acima da média e pode provocar fortes chuvas. As condições são favoráveis a chuva com intensidade entre 50mm/dia e 100mm/dia, com trovoadas, rajadas de vento entre 60km/h e 90km/h em áreas isoladas da Fronteira Oeste, parte da Campanha e Litoral Sul do Rio Grande do Sul. Na sexta-feira (15), segue o alerta para risco de temporais, podendo chover até 50 mm/dia com trovoadas e rajadas de vento entre 40 Km/h e 60 Km/h em áreas do Centro, Norte e Nordeste gaúcho e no Oeste, Meio Oeste, parte do Planalto Sul de Santa Catarina.