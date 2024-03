Celebração do Ano Novo Tibetano se inicia nesta sexta-feira

Três Coroas está decorada com temática especial, marcando o início dos preparativos para a 3ª edição do Lozar (Ano Novo tibetano). Uma realização da Shak Produções, organizada pelo casal Ogyen e Drika Shak, com o apoio essencial do Espaço Tibet e da Prefeitura de Três Coroas, o evento ocorre de 15 a 17 de março na praça central da cidade.

LEIA MAIS: Celebração do Ano Novo Tibetano tem degustação de cerveja



A programação, totalmente gratuita, oferece uma variedade de atividades significativas para todos os gostos e idades, desde shows musicais e danças até oficinas gastronômicas e de bem-estar, além dos rituais que permeiam a cultura tibetana.



A decoração da cidade para o evento não apenas embeleza suas ruas, mas também dá vida à atmosfera festiva, envolvendo os participantes em uma experiência imersiva e marcante da cultura tibetana, reforçando a identidade e o espírito comunitário de Três Coroas.



O ponto alto é sua inspiração nos Oito Símbolos Auspiciosos, erguidos ao longo da avenida central. Estes símbolos, carregados de significado, são mais do que elementos decorativos; eles representam convites à boa sorte e prosperidade para todos que se encontrarem sob sua égide.





Cada símbolo possui uma simbologia única



A concha, que representa o poder através do som, convoca as pessoas para cerimônias e celebrações.



A Roda, símbolo da transformação através do conhecimento, nos lembra da importância da evolução e aprendizado contínuo.



Os peixes, símbolos da felicidade e da sabedoria, nadam livremente nas águas da existência, superando obstáculos com graça.



O Nó Infinito, representando a conexão sutil entre tudo e todos, nos convida a valorizar as interações positivas que enriquecem nossas vidas.



O Lótus, brotando da lama em pureza e beleza, simboliza a sabedoria e a paz que podem emergir dos desafios.



O Párasol, protetor contra obstáculos, oferece abrigo e segurança em momentos de dificuldade.



O Vaso, representando longevidade e abundância material e espiritual, nos lembra da importância de cultivar esses aspectos em nossas vidas.



A Bandeira da Vitória, símbolo da superação do mal, nos inspira a perseverar na busca pelo bem e pela justiça.



O que é o Lozar



O Lozar é um período de transição especial, que ocorre entre meados de dezembro e março e marca o início do ano de 2151, proporcionando um período de resguardo em vista do caos que muitas vezes nos cerca. É uma época em que as pessoas tendem a ficar mais confusas, agitadas e nervosas. Momento em que os rituais tibetanos entram em cena como ferramentas valiosas para equilibrar emoções e promover bem-estar, buscando desacelerar e conseguir forças para o ano que se inicia.



Sempre lembrando que o Lozar é um período de transição especial, que ocorre entre meados de dezembro e março e marca o início do ano tibetano de 2151. Trata-se de um período de resguardo em vista do caos que muitas vezes nos cerca. É uma época em que as pessoas tendem a ficar mais confusas, agitadas e nervosas. Momento em que os rituais tibetanos entram em cena como ferramentas valiosas para equilibrar emoções e promover bem-estar, buscando desacelerar e conseguir forças para o ano que se inicia.