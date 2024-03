• Eduardo Leite anuncia revisão parcial do corte de benefícios fiscais. Condição de contribuição a fundo estadual para usufruir de incentivos será retirada.

• Governo do RS vai tratar com Lula mudança do indexador da dívida com a União. Estoque da dívida gaúcha fechou 2023 em R$ 92,878 bilhões.