Quinta-feira terá calor forte em todo o Rio Grande do Sul

Logo no começo da manhã desta quinta-feira (14), a temperatura sobe rápido com projeção de marcas superiores a 30°C ainda antes do meio dia. De acordo com alerta da MetSul, à tarde a máxima tende a passar de 35°C em muitos municípios, chegando a 38°C em alguns pontos do Oeste e dos vales. De uma forma geral o tempo seguirá firme e ensolarado, com aumento de nuvens próximo à fronteira Sul. Nas cidades de fronteira com o Uruguai há chance de pancadas de chuva, e não se afasta o risco de temporais. Na sexta (15) a umidade aumenta e acentua o abafamento com mais nuvens pelo Estado. Em Porto Alegre, a previsão é de uma quinta-feira de sol e muito calor. Na sexta, as nuvens aparecem e a sensação de abafamento será intensa. Poderá chover entre a tarde e a noite. No fim de semana predomina a instabilidade com sol e pancadas de chuva, com risco de temporais no sábado (16).RIO GRANDE DO SULMáxima: 38°CMínima: 18°CPORTO ALEGREMáxima: 36ºCMínima: 22ºC