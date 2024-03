Prefeitura de Caibaté decreta proibição de eventos por casos de covid

A prefeitura de Caibaté decretou, na última quinta-feira (07), a proibição de eventos no município, visando diminuir os casos de Covid-19. Segundo o prefeito Amauri Pires da Silva, no início da ação, o município de 4.846 habitantes enfrentou três dias seguidos com 80 casos simultâneos, o que levou Caibaté a proibir eventos com aglomerações.

De acordo com painel de casos da Secretaria Estadual de Saúde, a cidade possui uma incidência de cerca de 13.000 casos a cada 100.000 habitantes. Em reunião com a equipe técnica de saúde do município, o prefeito descreve que “acharam melhor fazer esse decreto para nós contermos a situação do vírus, que está muito ativo”.

Pires descreve que além do alto número de casos de covid testados, devido à alta procura, houve também a falta de testes para Covid-19. Dessa forma, descreve o prefeito, que para fins de controle epidemiológico, casos de influenza também estão sendo contabilizados como Covid.

Conforme o painel de vacinação de Covid-19, a cobertura vacinal bivalente por município de residência em Caibaté tem abrangência de 18,6% da população. O prefeito descreve que há uma baixa procura, porém, "a gente tem vacina aqui, e fazemos campanha para que as pessoas venham se vacinar nas unidades de saúde", relata.

Além disso, explica que não há riscos de sobrecarga do sistema público de saúde. "95% das pessoas pegam a medicação nos postos e realizam o tratamento no domicílio", relata Pires.

Procurado pela equipe de Reportagem Jornal do Comércio, a Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul descreveu, por meio de nota, que somente há previsão para envio de novos testes no fim de março, pois o Ministério da Saúde (MS), que os distribui, também está desabastecido. Ainda sim, o órgão reiterou que, “não estar positivo para covid-19 não deve definir a conduta de isolamento, considerando que pode estar positivo para outros vírus de transmissão respiratória. A recomendação de isolamento deve estar pautada nas manifestações clínicas”.

O decreto, de nº 4566/2024 é válido até dia 21 de março. Conforme relatado pelo prefeito de Caibaté, a medida já surge resultado. Segundo ele, número de casos diminuiu para 60 até esta quarta-feira (13).

Confira a nota da Secretaria Estadual de Saúde, na íntegra:

"O MS, que distribui os Testes rápidos para COVID-19, está desabastecido com previsão de envio para os estados no final de março. No entanto, é necessário ressaltar que vivemos um cenário epidemiológica bastante diferente do período de emergência de saúde pública, ocasião àquela em que praticamente apenas o vírus SARS COV-2 circulava e o TR era estratégia importante na definição da conduta de isolamento. Desde que a positividade do SARS COV-2 reduziu consideravelmente, os outros vírus respiratórios de importância para a saúde pública voltaram a circular, com destaque nestes anos para o vírus influenza. Logo, não estar positivo para COVID-19, não deve definir a conduta de isolamento, considerando que pode estar positivo para outros vírus de transmissão respiratória. A recomendação de isolamento deve estar pautada nas manifestações clínicas. Também é importante ressaltar que mesmo na falta do insumo a vigilância teve a capacidade de detectar o aumento dos casos e que para todos os casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) hospitalizados é realizado o diagnóstico ouro (RT-PCR) que pesquisa os principais vírus respiratórios e não apenas o SARS COV-2".