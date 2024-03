Rio Grande do Sul terá onda de calor com pico na quinta-feira

As regiões do Rio Grande do Sul enfrentam uma onda de calor que pode durar até o próximo domingo, com pico e calor extremo durante o dia de quinta-feira (14) e chuvas volumosas a partir de sexta. Segundo a MetSul Meteorologia, a sensação térmica em alguns pontos do sul passará facilmente dos 40ºC. Em Porto Alegre, temperatura deve ficar entre 36ºC a 37ºC. Na Região Metropolitana, espera-se 37ºC a 38ºC.

Conforme a instituição, todas as regiões do Estado terão uma tarde muito quente para a metade de março, inclusive cidades de maior altitude da Serra. Noroeste, Oeste, Centro, Campanha, Sul, Vales e a Grande Porto Alegre serão as áreas mais quentes do estado com máximas de 35ºC a 38ºC em várias cidades.

Para esta quinta-feira, espera-se um dos dias mais quentes do verão todo. A meteorologista da MetSul, Estael Sias, explica que esse período crítico do calor virá, no início, junto com tempo seco no RS. Na sexta-feira (15) e no sábado (16), mesmo com chuva, a região terá muito abafamento, “a sensação de mormaço e de desconforto aumenta porque vai entrar umidade”, explica.

A temperatura acabará por arrefecer a partir de sexta-feira (15). O dia terá muitos municípios ainda acima de 33ºC ou 34ºC, e no sábado, 30ºC. “A gente sai de um calor extremo e vai pra um calor civilizado, mas ainda calor, ainda abafamento”, relata a meteorologista.

Algumas regiões de fronteira com o Uruguai devem enfrentar chuvas fortes ainda nesta quinta, com possibilidades de temporais. A metade sul e oeste do RS deve ter chuvas pesadas ou temporais na sexta-feira. Fenômeno deve ser mais espalhado no fim de semana. Estael pondera, porém, que a situação de risco e alertas de volumes de precipitação ainda será refinada no curto-prazo.

Segundo a Metsul, ainda, esse calor extremo se origina de uma massa de ar extremamente quente associada a um bolha de calor sobre o Norte da Argentina e o Paraguai. Isso é responsável pela temperatura muito acima das médias históricas de março em uma grande área da América do Sul, e afeta, além do Brasil também países como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.

Cuidados Básicos:

Segundo as previsões da MetSul, regiões do Rio Grande do Sul podem facilmente ultrapassar os 40ºC a partir desta quinta-feira, sendo que a onda de calor pode se estender até o fim de semana. Nesse caso, o Ministério da Saúde alerta, em cartilha orientativa, que essas condições podem impactar a saúde, em especial dos mais vulneráveis, como idosos, crianças, pessoas com problemas renais, cardíacos, respiratórios ou de circulação, diabéticos, gestantes e população em situação de rua.

Segundo o órgão, os principais sinais de alerta são transpiração excessiva, fraqueza, tontura, náuseas, dor de cabeça, cãibras musculares e diarreia. Nestes casos, deve-se procurar a unidade de saúde mais próxima para uma avaliação com um profissional. Conforme o Ministério, portanto, deve-se tomar as seguintes precauções:

Proteger-se do sol e calor:

Evite a exposição direta ao sol, em especial, de 10h às 16h;

Use protetor solar. Se expor ao sol sem a proteção adequada contra os raios ultravioleta deixa a pele vermelha, sensível e até com bolhas;

Use chapéus e óculos escuros (especialmente pessoas de pele clara);

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Use roupas leves e que não retêm muito calor;

Diminua os esforços físicos e repouse frequentemente em locais com sombra, frescos e arejados;

Em veículos sem ar-condicionado, deixe as janelas abertas;

Não deixe crianças ou animais em veículos estacionados.

Hidratação:

Aumente a ingestão de água ou de sucos de frutas naturais, sem adição de açúcar, mesmo sem ter sede;

Evite bebidas alcoólicas e com elevado teor de açúcar;

Faça refeições leves, pouco condimentadas e mais frequentes;

Recém-nascidos, crianças, idosos e pessoas doentes podem não sentir sede. Ofereça-lhes água.

Cuidados coletivos em casa:

Se possível, feche cortinas e/ou janelas mais expostas ao calor e facilite a circulação do ar;

Abra as janelas durante a noite;

Utilize menos roupas de cama e vista-se com menos roupas ao dormir, sobretudo, em bebês e pessoas acamadas;

Informe-se periodicamente sobre o estado de saúde das pessoas que vivem só, idosas ou com dependência que vivam perto de si e ajude-as a protegerem-se do calor;

Mantenha ambientes úmidos com umidificadores de ar, toalhas molhadas ou baldes de água.

Cuidados com a saúde: