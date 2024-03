Semana será de calorão no Rio Grande do Sul

A semana será marcada pelas altas temperaturas no Estado, conforme informações da MetSul Meteorologia. Uma onda de calor muito intensa e prolongada afetará todo País. No Rio Grande do Sul, o calor ganha força a partir desta terça-feira (12), com os termômetros passando dos 34ºC.

As temperaturas da próxima semana estarão acima dos padrões históricos de março. Os dias mais quentes devem ser a quarta e a quinta-feira, com máximas de 37ºC a 39ºC nas regiões Oeste, Noroeste e nos vales. Mesmo a Serra não deve escapar do calorão com registros de 33ºC a 34ºC na quinta-feira.



Em Porto Alegre, a temperatura deve chegar a 37ºC na quinta-feira (14), com possibilidade de chuva na sexta-feira (15).