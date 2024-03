Último dia do carnaval na Orla movimenta centenas de pessoas em Porto Alegre

O último dia do Circuito Orla da Diversidade, carnaval de rua realizado pela prefeitura de Porto Alegre, levou centenas de pessoas à Orla do Guaíba neste domingo (10). Os momentos finais de folia na Capital contam com a apresentação de dez grupos musicais, com programação que começou às 13h e deve se estender até às 23h.

Quem abriu os trabalhos foi o Bloco Gurizadaí, da ONG Misturaí. Na sequência, Magma Groove, No caminho te explico, Bate & Sopra, Beijo, Não mexe comigo que eu não ando só, Avisem a Shana que sábado vai chover, Filhos do Cumpadi Washington, No caminho te explico e o responsável por encerrar o carnaval de rua de Porto Alegre será o Bloco Tecknao – Boa Noite Cinderelo.

Às 17h30min, o bloco que dava o tom para o fim de tarde era Avisem a Shana que sábado vai chover. A banda animava o público, que cantava em coro sucessos da MPB como Toda Menina Baiana, de Gilberto Gil.

Entre os foliões que aproveitaram o última dia de carnaval de rua, estão a administradora Sabrina Santos (42) e o advogado Felipe de Oliveira (45). O casal já havia pulado carnaval no 4° Distrito e resolveu conhecer o carnaval da Orla. “O nome Carnaval da diversidade está sendo honrado. Está bem legal, diverso e livre”, afirma Oliveira. Para os próximos anos, o casal pretende voltar para a Orla no carnaval.

Com fantasias combinando, Sabrina Santos e Felipe de Oliveira curtindo o carnaval de rua. Foto: Maria Welter/Especial/JC

Há também quem preferiu aproveitar o carnaval sem enfrentar a multidão de pessoas ao redor da banda. A família de Franciele Lipert veio equipada com cadeiras e cooler para curtir a música um pouco mais de longe. As filhas Nathalia (22), Erica (14) e Lavínia (6) acompanharam a mãe na tarde de domingo. “Minha mãe gosta de ficar um pouquinho mais longe por causa da minha irmã, mas eu gosto de ficar no meio”, conta Erica.

Lavínia, Erica e Franciele Lipert aproveitaram o carnaval de maneira confortável. Foto: Maria Welter/Especial/JC