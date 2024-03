Linha T6 poderá circular sem cobradores a partir desta segunda-feira

A partir da próxima segunda-feira (11), a linha de ônibus T6 poderá circular sem cobradores em dias úteis, segundo informações divulgadas no site da prefeitura de Porto Alegre. Com isso, 53,5% dos veículos em operação já circulam sem cobrador na Capital.

O cartão Tri de Passagem Antecipada, sistema de bilhetagem eletrônica, pode ser emitido sem custo para os usuários do transporte público em Porto Alegre. A recarga pode ser feita pelo app Tri Poa.

Ainda, é possível adquirir no aplicativo uma passagem única em QR Code ou comprar até dez unidades, com pagamento por pix. Após a compra, o QR Code fica disponível dentro do aplicativo para ser apresentado ao validador ao passar na roleta do ônibus.