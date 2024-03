PUS sedia 12a. edição do Fórum Internacional de Meio Ambiente

O líder Yanomami Júnior Hekurari estará em Porto Alegre nesta semana. Pela primeira vez ao Rio Grande do Sul, ele participa nos dias 12 e 13 de março da 12º edição do Fórum Internacional de Meio Ambiente (Fima). O evento promovido pela Associação Riograndense de Impresa em parceria com a Escola de Comunicação, Artes e Design/Famecos da PUCRS acontece na PUCRS.



Com o tema “Água e Energias Renováveis”, o evento terá convidados e autoridades especialistas na área, sendo aberto ao público e, também, emitirá certificado de participação disponível como atividade de extensão. As inscrições são gratuitas.

Durante o evento também será realizada a 1ª Mostra de Jornalismo Ambiental. Serão aceitos até 16 trabalhos entre reportagens e projetos de extensão que abordem a temática ambiental. Os trabalhos consistem em reportagens premiadas ou indicadas por professores, além de projetos de extensão aprovados pela universidade, com a indicação do orientador. A Famecos viabilizará as gravações e disponibilização dos arquivos para divulgação posterior.

O líder Yanomami que fará a palestra de abertura, às 19h30, vive junto à fronteira norte do país, no estado de Roraima. “Me sinto lisonjeado pelo convite neste espaço e preparado para falar sobre os povos Yanomami e as nossas lutas. Tenho certeza que traduzirei a história do meu povo através do relato de tudo o que enfrentamos nos últimos anos”, disse ele, numa breve entrevista para a ARI.

Ele se refere à exploração ilegal de madeira e das riquezas minerais no subsolo da Amazônia. O maior drama, que provoca a chamada “tragédia humanitária Yanomami”, envolve a contaminação dos rios e cursos d’água com o mercúrio dos garimpos ilegais. O líder, que acaba de voltar de evento em Dubai, vai aproveitar a viagem para conhecer de perto uma comunidade indígena do Rio Grande do Sul.



Confira a programação completa

12 de março

18h30 – Abertura oficial

José Nunes (jornalista e presidente da ARI)

Ana Maria Moreira Marchesan (Procuradora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Defesa do Meio Ambiente do Ministério Público do RS)

Rosângela Florczack (professora doutora e Decana da Famecos)

Ilza Girardi (coordenadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFRGS)

Renato Chagas (diretor-presidente da Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler – FEPAM)

19h30 – Conferência de Abertura

Terra Yaomami: garimpo, crise humanitária e o papel do jornalismo.

Com a presença de Junior Hekurari Yanomami (presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami, localizado em Roraima, e defensor da floresta e do povo Yanomami), fundou a organização para ajudar seu povo após trabalhar como agente de saúde. Ativista, denuncia o drama humanitário na terra indígena Yanomami, o garimpo ilegal e o desmatamento da Amazônia.

21h – Coquetel oferecido pela organização



13 de março

8h30min: Painel I- Papel da Imprensa na Cobertura sobre Água e Energias Renováveis (Mediação Ilza Girardi)

Eliege Fante (jornalista freelancer e pesquisadora independente, Doutora em Comunicação e Informação pela UFRGS)

Débora Gallas (jornalista, doutora em Comunicação e Informação pela UFRGS. Integrante do Grupo de Pesquisa em Jornalismo Ambiental, coordenadora de projetos na Agência Bori e colaboradora da rede Ressoa Oceano)

Silvia Franz Marcuzzo (jornalista e consultora socioambiental, atuando na área de comunicação e meio ambiente há mais de 30 anos. É colunista da SLER e mestranda em Comunicação na PUCRS)

Geórgia Santos (jornalista e cientista política, atua como editora-executiva, colunista, repórter e podcaster do portal Vós. Doutora em Ciências Sociais, foi repórter, editora e âncora nas rádios Guaíba e Gaúcha)

10h30: Painel II – Indústria Gaúcha: Água e Transição Energética (mediação José Nunes)

Daniela Cardeal (engenheira civil e presidente do Sindienergia/RS)

Jorge Picanço Figueiredo (professor e coordenador do Laboratório de Análise de Bacias Sedimentares (LABAS) do Departamento de Geologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro)

Darci Campani (diretor-tesoureiro da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. É doutor em Engenharia e atua como professor da UFRGS)

Fabiani Vitt (engenheira química e chefe do Departamento de Licenciamento e Controle da FEPAM)

Nelson Ferreira Fontoura (professor e diretor do Instituto de Meio Ambiente da PUCRS)

Case: CMPC – O Manejo da Água

13h30min

Articulações internacionais – O que fica da COP 28 na Imprensa?

Palestrante Rodrigo Lopes (jornalista e correspondente internacional na Zero Hora e Grupo RBS)

Mediação: Heverton Lacerda (jornalista e presidente da Associação Gaúcha de Proteção ao Ambiente Natural – AGAPAN)

Governo Milei e o Meio Ambiente

Carla Gaudensi (atua como secretária-geral da Federação Argentina de Trabalhadores e Trabalhadoras da Imprensa (FATPREN), secretaria adjunta no Sindicato dos Jornalistas de Buenos Aires (SiPreBA) e como jornalista na Agência Nacional de Notícias (Telam)

16h – Intervalo

16h15min: Painel III – A visão das ONGs sobre Energias Renováveis

Francisco Milanez (biólogo e arquiteto também é doutor em Educação. Presidente do Conselho Técnico-Científico da AGAPAN)

Paulo Brack (coordenador-geral do Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais – InGa. Também atua como professor Titular do Departamento de Botânica da UFRGS)

Lucia Schild Ortiz (geóloga e mestre em Geociências com ênfase em Geoquímica. É ex-presidente da Amigas da Terra Brasil e integrante do Comitê Executivo da Federação Internacional Friends of the Earth)

Ligia Miranda (presidente do Instituto TodaVida. É engenharia civil com mestrado em Transportes pela USP e MBA em Gestão Ambiental pela Universidade Gama Filho).

Mediação: João Batista Santafé Aguiar (jornalista e diretor de Meio Ambiente da ARI)

18h30min – Leitura da Carta do 12º FIMA