Três Coroas promove evento de aventura com foco no turismo acessível

No dia 16 de março, acontecerá a 5ª edição do Camping Acessível, no Raft Adventure Park, das 8h às 18h. Mais de mil visitantes são esperados pela organização do evento em Três Coroas, sendo o público, em sua maioria, pessoas com deficiência e seus acompanhantes.

Sem fins lucrativos, o evento, organizado pela Associação das Pessoas com Deficiências, Amigos e Familiares, e Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Três Coroas, tem como objetivo promover a prática de esportes de aventura acessíveis e o turismo acessível.

O paratleta Reinaldo Charão, que irá representar o Brasil nos jogos paralímpicos de Paris, garantiu sua presença no evento.

As modalidades oferecidas aos participantes serão arco e flecha, trilhas, banho de rio, rafting e vivências em botes, stand up paddle, bocha adaptada, hand bikes e playground adaptado e inclusivo. Com exceção da prática de rafting, todas as demais atividades não precisam de inscrição prévia.

A iniciativa já é reconhecida pelo público e bate recordes a cada edição. Em dois anos consecutivos, o Camping Acessível detém o recorde de maior descida de rafting acessível do Brasil, levando mais de 30 botes simultâneos e aproximadamente 200 participantes. Neste ano, a organização estima superar os números da edição anterior, tendo em vista que as vagas disponibilizadas à atividade já foram preenchidas.