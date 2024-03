Porto Alegre tem 5 mil clientes sem energia na tarde desta sexta

Pelo menos cinco mil clientes estão sem energia elétrica em Porto Alegre na tarde desta sexta-feira (8). O ponto mais afetado é a Zona Sul da cidade. Segundo a CEEE Grupo Equatorial Energia, a falta de energia acontece em função das fortes chuvas ocorridas no final da manhã.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a cidade registrou 25 mm de chuva até o fim da manhã em alguns bairros, enquanto no resto do Estado os maiores acúmulos variaram de 46 a 80mm. O aumento da chuva deve se estender até sábado, com probabilidade de alguns temporais localizados com vento forte e ocasional queda de granizo.

No trânsito, a cidade também registrou alagamentos em cinco vias, prejudicando a circulação em algumas ruas. Em razão da falta de energia, semáforos estão fora de operação ou em amarelo piscante.