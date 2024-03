Chuva atinge Rio Grande do Sul com pontos de alagamentos em Porto Alegre

A cidade de Porto Alegre tem um dia de chuvas e consequentes alagamentos nesta sexta-feira uma manhã. A situação se estende para o resto do Rio Grande do Sul, podendo continuar até o dia de sábado. Segundo a MetSul Meteorologia, a cidade registrou 25 mm de chuva até o fim da manhã em alguns bairros, enquanto no resto do Estado os maiores acúmulos variaram de 46 a 80mm.

O órgão de meteorologia adverte também que, com o dia mais quente e a atmosfera mais aquecida durante a tarde, haverá maior potencial de chuva forte localizada na segunda metade do dia. Isso porque nuvens mais carregadas tendem a se formar entre a tarde e a noite desta sexta no Sul do Brasil.

Cresce também, da tarde para a noite, o risco de temporais isolados com vento forte, embora em poucos pontos. A possibilidade é maior em áreas onde a atmosfera vai estar mais aquecida, casos da Metade Norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o estado do Paraná.

A MetSul prevê um aumento de chuva com possibilidade de acumulados muito elevados localmente em curto período para o Sul como um todo. A tendência de que a atmosfera siga instável pode se estender também para o sábado, aumentando a probabilidade de alguns temporais localizados com vento forte e ocasional queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também publicou um alerta de perigo de tempestade até as 23h59min desta sexta-feira. O Inmet apresenta a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos, de 60 a 100 km/h, e queda de granizo. O aviso é válido para toda Metade Norte gaúcha, Centro, Noroeste, Sudeste, Litoral e Região Metropolitana, assim como toda extensão do Paraná e Santa Catarina

Confira, abaixo, pontos com acúmulos de água em Porto Alegre, segundo a EPTC: